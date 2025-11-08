"Этот состав конкурентный для борьбы за чемпионство. Мы боролись два года назад, год назад. Почему сейчас не можем? Сменился тренер Спросите у руководителей. Мы делаем свою работу и стараемся. Мы пропускаем простые голы. Согласитесь, простые же голы", - цитирует Тюкавина "Чемпионат".
Сегодня, 8 ноября, столичное "Динамо" на домашнем стадионе уступило тольяттинскому "Акрону" в 15 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Благодаря этой победе тольяттинцы обошли бело-голубых в турнирной таблице российского чемпионата и поднялись на 8 строчку, команда Валерия Карпина располагается на 9 месте с 17 баллами в своем активе.
Напомним, что московский клуб одержал победу над петербургским "Зенитом" в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1. Ответная встреча состоится на домашнем стадионе бело-голубых.
Тюкавин: этот состав "Динамо" конкурентный для борьбы за чемпионство
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин высказался о чемпионских амбициях бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"