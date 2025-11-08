Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
1 - 2 1 2
АкронЗавершен
Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЦСКАЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
РубинЗавершен
Сочи
19:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
ЧайкаЗавершен
Родина
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
КАМАЗ
2 - 3 2 3
Волга УлЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
2 - 2 2 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Эвертон
1 - 0 1 0
Фулхэм1 тайм
Вест Хэм
1 - 1 1 1
Бернли1 тайм
Сандерленд
20:30
АрсеналНе начат
Челси
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
1 - 0 1 0
АлавесЗавершен
Севилья
0 - 0 0 0
Осасуна1 тайм
Атлетико
20:30
ЛевантеНе начат
Эспаньол
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
0 - 0 0 0
ВеронаЗавершен
Комо
0 - 0 0 0
Кальяри2 тайм
Ювентус
20:00
ТориноНе начат
Парма
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
1 - 1 1 1
Бавария2 тайм
Хоффенхайм
2 - 1 2 1
РБ Лейпциг2 тайм
Гамбург
0 - 1 0 1
Боруссия Д2 тайм
Байер
6 - 0 6 0
Хайденхайм2 тайм
Боруссия М
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
19:00
БрестНе начат
Гавр
21:00
НантНе начат
Монако
23:05
ЛансНе начат

Тюкавин: этот состав "Динамо" конкурентный для борьбы за чемпионство

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин высказался о чемпионских амбициях бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
"Этот состав конкурентный для борьбы за чемпионство. Мы боролись два года назад, год назад. Почему сейчас не можем? Сменился тренер Спросите у руководителей. Мы делаем свою работу и стараемся. Мы пропускаем простые голы. Согласитесь, простые же голы", - цитирует Тюкавина "Чемпионат".

Сегодня, 8 ноября, столичное "Динамо" на домашнем стадионе уступило тольяттинскому "Акрону" в 15 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Благодаря этой победе тольяттинцы обошли бело-голубых в турнирной таблице российского чемпионата и поднялись на 8 строчку, команда Валерия Карпина располагается на 9 месте с 17 баллами в своем активе.

Напомним, что московский клуб одержал победу над петербургским "Зенитом" в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1. Ответная встреча состоится на домашнем стадионе бело-голубых.

