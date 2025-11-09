"Мы ждали от себя большего и сейчас идём не на том месте, где хотим быть. Будем работать. Конечно, нам стыдно за результаты — об этом даже спрашивать глупо", - цитирует Сергеева "Чемпионат".
Вчера, 8 ноября, московское "Динамо" на домашнем стадионе уступило тольяттинскому "Акрону" со счетом 1:2. После 15 сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 10 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 17 набранными очками в своем активе.
Бело-голубые одержали выездную победу над петербургским "Зенитом" со счетом 3:1 в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
"Нам стыдно". Нападающий "Динамо" - о результатах бело-голубых
Нападающий "Динамо" Иван Сергеев прокомментировал текущие результаты команды.
