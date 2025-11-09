Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Локомотив
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен
Ахмат
0 - 2 0 2
Спартак2 тайм
Балтика
19:45
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
0 - 2 0 2
УралЗавершен
Енисей
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен
Ротор
3 - 0 3 0
ШинникЗавершен
Торпедо
1 - 1 1 1
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
Брайтон2 тайм
Астон Вилла
3 - 0 3 0
Борнмут2 тайм
Ноттингем Форест
1 - 1 1 1
Лидс2 тайм
Брентфорд
2 - 1 2 1
Ньюкасл2 тайм
Манчестер Сити
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
1 - 0 1 0
ОвьедоЗавершен
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Реал Мадрид1 тайм
Валенсия
20:30
БетисНе начат
Мальорка
20:30
ХетафеНе начат
Сельта
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Аталанта
0 - 3 0 3
СассуолоЗавершен
Болонья
2 - 0 2 0
Наполи2 тайм
Дженоа
1 - 1 1 1
Фиорентина2 тайм
Рома
20:00
УдинезеНе начат
Интер
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
2 - 0 2 0
Санкт-Паули2 тайм
Штутгарт
19:30
АугсбургНе начат
Айнтрахт
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
1 - 1 1 1
Тулуза2 тайм
Метц
19:15
НиццаНе начат
Страсбург
19:15
ЛилльНе начат
Анже
19:15
ОсерНе начат
Лион
22:45
ПСЖНе начат

Главный тренер "Крыльев Советов" оценил выступление команды в первом круге

Главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев оценил результаты команды в первом круге чемпионата России.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Все заметили, что был спад. Но как я могу оценить? Начало хорошее, концовка довольно плохая. Хотели больше. Но видите, в каком состоянии пребываем. Травмы очень сильно подкосили. Нам недоступны Ороз, Гальдамес. Бабкин выпадал тоже. Для нашего состава, который и так не был полностью укомплектован, это серьёзные потери", - передаёт слова Адиева "Чемпионат".

Сегодня, 9 ноября "Крылья Советов" на своём поле сыграли вничью против "Зенита" со счётом 1:1. Самарцы открыл счёт на 50-й минуте благодаря голу Фернандо Констанцы, а петербуржцы ответили точным ударом со штрафного Максима Глушенкова.

На данный момент команда Магомеда Адиева располагается на 13 месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 14 набранных очков.

Следующую игру самарцы проведут на своём поле против "Ростова". Встреча состоится в воскресенье, 23 ноября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится