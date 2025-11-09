"Все заметили, что был спад. Но как я могу оценить? Начало хорошее, концовка довольно плохая. Хотели больше. Но видите, в каком состоянии пребываем. Травмы очень сильно подкосили. Нам недоступны Ороз, Гальдамес. Бабкин выпадал тоже. Для нашего состава, который и так не был полностью укомплектован, это серьёзные потери", - передаёт слова Адиева "Чемпионат".
Сегодня, 9 ноября "Крылья Советов" на своём поле сыграли вничью против "Зенита" со счётом 1:1. Самарцы открыл счёт на 50-й минуте благодаря голу Фернандо Констанцы, а петербуржцы ответили точным ударом со штрафного Максима Глушенкова.
На данный момент команда Магомеда Адиева располагается на 13 месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 14 набранных очков.
Следующую игру самарцы проведут на своём поле против "Ростова". Встреча состоится в воскресенье, 23 ноября.
Главный тренер "Крыльев Советов" оценил выступление команды в первом круге
Фото: ФК "Крылья Советов"