Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Локомотив
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен
Ахмат
0 - 2 0 2
Спартак2 тайм
Балтика
19:45
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
0 - 2 0 2
УралЗавершен
Енисей
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен
Ротор
3 - 0 3 0
ШинникЗавершен
Торпедо
1 - 1 1 1
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
Брайтон2 тайм
Астон Вилла
3 - 0 3 0
Борнмут2 тайм
Ноттингем Форест
1 - 1 1 1
Лидс2 тайм
Брентфорд
2 - 1 2 1
Ньюкасл2 тайм
Манчестер Сити
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
1 - 0 1 0
ОвьедоЗавершен
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Реал Мадрид1 тайм
Валенсия
20:30
БетисНе начат
Мальорка
20:30
ХетафеНе начат
Сельта
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Аталанта
0 - 3 0 3
СассуолоЗавершен
Болонья
2 - 0 2 0
Наполи2 тайм
Дженоа
2 - 2 2 2
Фиорентина2 тайм
Рома
20:00
УдинезеНе начат
Интер
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
2 - 0 2 0
Санкт-Паули2 тайм
Штутгарт
19:30
АугсбургНе начат
Айнтрахт
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
1 - 1 1 1
Тулуза2 тайм
Метц
19:15
НиццаНе начат
Страсбург
19:15
ЛилльНе начат
Анже
19:15
ОсерНе начат
Лион
22:45
ПСЖНе начат

Вратарь "Пари НН": за 15 туров на один хотя бы пенальти мы наиграли

Вратарь "Пари НН" Никита Медведев высказал недовольство судейскими решениями на протяжении текущего чемпионата.
Фото: ФК "Пари НН"
"Прошла половина чемпионата, наша команда не пробила ни одного пенальти. наверное, за 15 туров на один пенальти да наиграли. На наши моменты даже VAR не идут смотреть. Как за 15 туров ни одного пенальти пробитого? В наши ворота семь или восемь", - сказал Медведев в интервью "Матч ТВ".

"Пари НН" занимает 16 место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе восемь очков. От зоны стыковых матчей нижегородцев отделяет три балла.

Вчера, 8 ноября команда Алексея Шпилевского сыграла вничью против "Рубина" (0:0) на своём поле. Последнюю победу "Пари НН" одержали 13 сентября против "Оренбурга" (3:1).

Следующий матч нижегородцы проведут дома против "Зенита" 23 ноября.

Опубликовал:
