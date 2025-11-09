Вратарь "Пари НН": за 15 туров на один хотя бы пенальти мы наиграли

"Прошла половина чемпионата, наша команда не пробила ни одного пенальти. наверное, за 15 туров на один пенальти да наиграли. На наши моменты даже VAR не идут смотреть. Как за 15 туров ни одного пенальти пробитого? В наши ворота семь или восемь", - сказал Медведев в интервью "Матч ТВ".
"Пари НН" занимает 16 место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе восемь очков. От зоны стыковых матчей нижегородцев отделяет три балла.
Вчера, 8 ноября команда Алексея Шпилевского сыграла вничью против "Рубина" (0:0) на своём поле. Последнюю победу "Пари НН" одержали 13 сентября против "Оренбурга" (3:1).
Следующий матч нижегородцы проведут дома против "Зенита" 23 ноября.
Вратарь "Пари НН" Никита Медведев высказал недовольство судейскими решениями на протяжении текущего чемпионата.
Фото: ФК "Пари НН"