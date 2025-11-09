Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Локомотив
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен
Ахмат
0 - 2 0 2
Спартак2 тайм
Балтика
19:45
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
0 - 2 0 2
УралЗавершен
Енисей
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен
Ротор
3 - 0 3 0
ШинникЗавершен
Торпедо
1 - 1 1 1
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
Брайтон2 тайм
Астон Вилла
3 - 0 3 0
Борнмут2 тайм
Ноттингем Форест
1 - 1 1 1
Лидс2 тайм
Брентфорд
2 - 1 2 1
Ньюкасл2 тайм
Манчестер Сити
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
1 - 0 1 0
ОвьедоЗавершен
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Реал Мадрид1 тайм
Валенсия
20:30
БетисНе начат
Мальорка
20:30
ХетафеНе начат
Сельта
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Аталанта
0 - 3 0 3
СассуолоЗавершен
Болонья
2 - 0 2 0
Наполи2 тайм
Дженоа
2 - 2 2 2
Фиорентина2 тайм
Рома
20:00
УдинезеНе начат
Интер
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
2 - 0 2 0
Санкт-Паули2 тайм
Штутгарт
19:30
АугсбургНе начат
Айнтрахт
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
1 - 1 1 1
Тулуза2 тайм
Метц
19:15
НиццаНе начат
Страсбург
19:15
ЛилльНе начат
Анже
19:15
ОсерНе начат
Лион
22:45
ПСЖНе начат

Галактионов - о победе над "Оренбургом": ребята грызут место под солнцем

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал победу над "Оренбургом" (1:0) в 15-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив" Москва
"Ребята грызут место под солнцем, чтобы оставаться в лидирующей группе и продолжить борьбу. Первый круг подвёл определённую черту. Ребята сейчас объединены одной целью", - передаёт слова Галактионова "Матч ТВ".

Сегодня, 9 ноября "Локомотив" обыграл на своём поле "Оренбург" со счётом 1:0. Гол в составе "железнодорожников" забил Николай Комличенко. Благодаря этой победе красно-зелёные прервали серию из трёх матчей без побед во всех турнирах.

На данный момент команда Михаила Галактионова находится на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 30 очков.

