"Ребята грызут место под солнцем, чтобы оставаться в лидирующей группе и продолжить борьбу. Первый круг подвёл определённую черту. Ребята сейчас объединены одной целью", - передаёт слова Галактионова "Матч ТВ".
Сегодня, 9 ноября "Локомотив" обыграл на своём поле "Оренбург" со счётом 1:0. Гол в составе "железнодорожников" забил Николай Комличенко. Благодаря этой победе красно-зелёные прервали серию из трёх матчей без побед во всех турнирах.
На данный момент команда Михаила Галактионова находится на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 30 очков.
Галактионов - о победе над "Оренбургом": ребята грызут место под солнцем
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал победу над "Оренбургом" (1:0) в 15-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив" Москва