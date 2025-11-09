"Сегодня должны быть", - передаёт слова Баринова "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Локомотива" продолжает вести переговоры с 29-летним полузащитником.
Дмитрий Баринов является воспитанником "Локомотива". В текущем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и отдал шесть голевых передач.
Отметим, что действующий контракт хавбека с "железнодорожниками" рассчитан до конца текущего сезона. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет девять миллионов евро.
Баринов рассказал, что сегодня должны быть новости по контракту с "Локомотивом"
Фото: ФК "Локомотив" Москва