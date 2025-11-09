"Происходили неприемлемые вещи". В "Спартаке" раскритиковали судейство в игре против "Ахмата"

"Я человек спокойный, но сегодня происходили неприемлемые вещи - арбитр свистел невероятное количество фолов против нас, а в обратную сторону не свистел. Это происходит не первый раз", - цитирует Сакича "Матч ТВ".
Сегодня, 9 ноября, в Грозном состоялся матч 15-го тура РПЛ, в котором встречались "Ахмат" и московский "Спартак". Игра проходила на "Ахмат "Арене" и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым.
Красно-белые набрали по итогам тура 25 очков и по-прежнему располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата.