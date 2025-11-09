Мусаев прокомментировал травму Петрова, покинувшего поле на носилках

"Думаю, тяжелая травма, проблема с ахиллом. Нужно будет делать МРТ", - передает слова Мусаева "Матч ТВ".
Сегодня, 9 ноября, матчем между "Балтикой" и "Краснодаром" завершился 15-й тур РПЛ. Игра проходила в Калининграде и закончилась вничью со счетом 1:1. Защитник "быков" Сергей Петров получил тяжелую травму по ходу первого тайма и покинул поле на 25-й минуте встречи на носилках.
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о травме защитника Сергея Петрова после матча с "Балтикой" в 15-м туре РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Краснодар"