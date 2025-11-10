Матчи Скрыть

"Пока недоволен, причем конкретно". Черчесов подвел итоги первого круга РПЛ

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов высказался о результатах команды по итогам первого круга чемпионата.
Фото: ФК "Ахмат"
- Итог не тот, который мы хотели. Нам не хватает стабильности, которую надо обрести. Мы выдали хорошую серию, но надо спокойно разобрать, почему немного притормозили в плане наглости. Пока недоволен, причем так конкретно. Первый вопрос себе, а не футболистам.

Вчера, 9 ноября, "Ахмат" проиграл на своем поле московскому "Спартаку" в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Это поражение стало для команды Станислава Черчесова третьим подряд, а безвыигрышная серия грозненцев в чемпионате России достигла пяти игр подряд.

"Ахмат" завершил первый круг РПЛ на 11-й строчке в турнирной таблице. Подопечные Черчесова набрали 16 очков.

Источник: "Матч ТВ"

