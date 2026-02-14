Матчи Скрыть

Оренбург
2 - 1 2 1
АлашкертЗавершен
Нижний Новгород
4 - 1 4 1
СогдианаЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
КайратЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
ТоболЗавершен

"Монако" обыграл "Нант", Головин отметился двумя ассистами и удалением

"Монако" взял верх над "Нантом" в матче 22-го тура чемпионата Франции - встреча завершилась со счётом 3:1.
Фото: Лига 1
Российский полузащитник Александр Головин стал одним из ключевых героев первого тайма. Хавбек за короткий отрезок времени оформил два голевых паса, фактически за две минуты поучаствовав в создании комфортного преимущества своей команды.

Однако во втором тайме россиянин не доиграл встречу. На 65-й минуте Головин получил первую жёлтую карточку за фол, а спустя около десяти секунд эмоционально отреагировал на решение судьи и поаплодировал арбитру. Рефери показал второе предупреждение, после чего полузащитник был удалён.

Несмотря на потерю игрока, "Монако" удержал преимущество и довёл матч до победы.

