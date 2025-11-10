Матчи Скрыть

Умяров: "Спартак" не на своём месте - очевидно

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров прокомментировал неудачные результаты московского "Спартака" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак" Москва
- "Спартак" не на своём месте - это очевидно. Мы начали сезон очень плохо, какая-то нервозность из-за отсутствия результата. Мне очень трудно вдаваться в эти подробности. Но всё покатилось от игры к игре. Очень сильно хочется исправить ситуацию", - сказал Умяров в интервью "Чемпионату".

После 15 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России с 25 набранными очками.

Вчера, 9 ноября кооманда Деяна Станковича встречалась на выезде с "Ахматом". Красно-белые обыграли грозненцев со счётом 2:1 благодаря дублю аргентинского вингера Пабло Солари.

Наиль Умяров в текущем сезоне принял участие в 19 матчах во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами.

