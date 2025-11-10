Сперцян - о лидерстве "Краснодара": это важно для нас в ментальном плане

"Довольны, что идём на первом месте, это очень важно в ментальном плане, для характера нашей команды. Мы молодцы, но впереди ещё 15 туров. Есть над чем работать", - сказал Сперцян в интервью "Матч ТВ".
Вчера, 9 ноября "Краснодар" на выезде сыграл вничью с "Балтикой" со счётом 1:1. Эдуард Сперцян забил единственный гол "быков" в матче. У калининградцев отличился Брайан Хиль.
Полузащитник "Краснодара" принял участие в этом сезоне в 20 матчах во всех турнирах, отметился семью забитыми мячами и отдал 11 голевых передач.
После 15 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 33 набранными очками.
В следующем туре "Краснодар" в гостях встретится с "Локомотивом" 23 ноября.
