Титов: где-то Станкович перебарщивает, но у него все получается

"Я не знаю, какие могут быть решения "сверху", но последние два матча команда играет. Это моё мнение, я не в команде, я не знаю, что там происходит, но с таким человеком, как Деян, можно найти общий язык, и команда его находит. Да, есть эмоции, да, Станкович где-то перебарщивает, но я вижу, что у Деяна всё получается", - цитирует Титова Metaratings.
Деян Станкович был назначен на пост главного тренера московского "Спартака" летом 2024 года, по итогам прошлого сезона красно-белые заняли 5 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах. Летом соглашение со специалистом было пролонгировано до конца сезона-2026/2027.
Ранее сообщалось, что руководство столичного клуба намерено отправить сербского специалиста в отставку и назначить на его место испанца Альберта Риеру. После 15 сыгранных туров "Спартак" располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 25 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 8 баллов.
Экс-капитан "Спартака" Егор Титов высказался о работе главного тренера-красно-белых Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"