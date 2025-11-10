"Иностранцы в России должны ценить отношение к ним". Игнатьев - о зарубежной карьере

"Точно могу сказать, что уровень отношения к иностранцам в России на какому-то другом, запредельно космическом уровне. В других странах к нам такого отношения нет, поэтому считаю, что иностранцы, которые приезжают сюда, должны это ценить", - цитирует Игнатьева "Чемпионат".
Нападающий Иван Игнатьев в летнее трансферное окно перешел в "Оренбург" из алжирского клуба "Кабилия". В текущем сезоне форвард вышел на поле в 6 встречах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Ранее россиянин выступал за армянский "Урарту", "Сочи", московский "Локомотив", казанский "Рубин", самарские "Крылья Советов" и "Краснодар".
После 15 сыгранных туров оренбуржцы располагаются на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками.
Нападающий "Оренбурга" Иван Игнатьев высказался об отношении к легионерам в зарубежных чемпионатах.
