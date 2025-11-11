"Я бы хотел назвать открытие первой части сезона — это Максим Петров из "Балтики". Креативный, классный парень, который много забивает", - цитирует Гасилина "Матч ТВ".
В текущем сезоне Максим Петров провел за калининградскую "Балтику" во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 3 голевые передачи.
По итогам 15 сыгранных туров калининградцы располагаются на 4 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 28 набранными очками и отстают от "Краснодара" на 5 баллов.
Гасилин назвал футболиста, которого считает открытием первой части сезона РПЛ
Экс-игрок "Зенита" Алексей Гасилин назвал футболиста, которого считает открытием первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"