Умяров - об отставке Станковича: пока сложно что-то сказать

"На самом деле только тренировку закончили. От вас впервые новость слышу. Пока никаких комментариев нет. Пока сложно что-то сказать", - передаёт слова Умярова "Матч ТВ".
Сегодня, 11 ноября "Спартак" объявил о расторжении контракта с Деяном Станковичем по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов, который работал в штабе сербского специалиста.
После 15 сыгранных туров красно-белые занимают шестую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.
Следующий матч команда проведёт на своём поле против ЦСКА. Игра состоится в субботу, 22 ноября.
Фото: ФК "Спартак" Москва