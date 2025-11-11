Матчи Скрыть

Умяров - об отставке Станковича: пока сложно что-то сказать

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров прокомментировал уход Деяна Станковича с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Спартак" Москва
"На самом деле только тренировку закончили. От вас впервые новость слышу. Пока никаких комментариев нет. Пока сложно что-то сказать", - передаёт слова Умярова "Матч ТВ".

Сегодня, 11 ноября "Спартак" объявил о расторжении контракта с Деяном Станковичем по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов, который работал в штабе сербского специалиста.

После 15 сыгранных туров красно-белые занимают шестую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.

Следующий матч команда проведёт на своём поле против ЦСКА. Игра состоится в субботу, 22 ноября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится