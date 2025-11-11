"Чем запомнился Станкович? Запомнился - слишком громкое слово. Тренер как тренер, в "Спартаке" они каждые полгода меняются. Станкович приехал, деньги получил и уехал. Результата у него нет, футболисты особо не прогрессировали. Ничем он мне не запомнился", - сказал Ташуев Sport24.
Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" в начале июля 2024 года. Всего под его руководством команда провела 64 матча, одержала 37 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений. Сегодня, 11 ноября, пресс-служба клуба объявила об уходе сербского специалиста.
В текущем сезоне чемпионата России "Спартак" занимает 6-е место, набрав 25 очков в 15-ти встречах.
"Станкович приехал, деньги получил и уехал". Ташуев - об экс-тренере "Спартака"
Бывший тренер "Ахмата" Сергей Ташуев прокомментировал уход Деяна Станковича из "Спартака".
Фото: Global Look Press