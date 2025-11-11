Каррера готов вернуться в "Спартак"

"Если мне позвонят из "Спартака" с предложением возглавить клуб, то я бы точно не ответил "нет"! С радостью вернулся бы в клуб", - сказал Каррера "СЭ".
Сегодня, 11 ноября, пресс-служба "Спартака" объявила об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера. Сербский специалист возглавлял команду с начала июля 2024 года.
Массимо Каррера являлся главным тренером красно-белых с августа 2016 года по конец октября 2018 года. Вместе со "Спартаком" итальянский специалист стал чемпионом России и выиграл Суперкубок России.
