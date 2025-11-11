"Год назад команда показала хорошую осеннюю часть чемпионата. Затем "Спартак" как играл, так и играет - занимает пятое-шестое места. Убрали его - такова ноша тренера, специалиста: без результата всегда будет виноват тренер и его будут увольнять", - сказал Глушаков "Чемпионату".
Деян Станкович возглавил московский "Спартак" летом 2024 года. Всего под руководством тренера команда провела 64 матча, одержала 37 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.
Сегодня, 11 ноября, пресс-служба красно-белых сообщила об увольнении сербского специалиста.
После 15-ти туров РПЛ "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.
Глушаков высказался об увольнении Станковича из "Спартака"
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал увольнение Деяна Станковича из клуба.
Фото: Global Look Press