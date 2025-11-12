Матчи Скрыть

Махачкалинское "Динамо" обратилось в ЭСК по матчу с ЦСКА

Махачкалинское "Динамо" просит ЭСК РФС рассмотреть один эпизод матча 15-го тура РПЛ с ЦСКА.
Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на службу коммуникации РФС. Отмечается, что "Динамо" Мх обратилось в организацию с просьбой разобрать не назначенное пенальти в ворота армейцев на 37-й минуте встречи.

Матч 15-го тура чемпионата России между махачкалинским "Динамо" и ЦСКА состоялся в субботу, 8 ноября. Встреча в Каспийске завершилась победой московской команды со счетом 1:0. Главным арбитром был выступил Кирилл Левников. Единственный гол в матче забил нападающий красно-синих Кирилл Глебов.

После этой встречи ЦСКА записал в свой актив 33 очка. На данный момент команда занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея одинаковое количество очков с лидирующим "Краснодаром". Махачкалинское "Динамо" с 14 очками идет на 12-м месте.

