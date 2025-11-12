Титов: почему бы "Спартаку" не повторить прошлую осень и не включиться в борьбу за золото?

"Если "Спартак" наберет девять очков и пройдет "Локомотив" в Кубке России, то это будет шикарно. Почему бы не повторить прошлую осень и не включиться в борьбу за золото? Считаю, все возможно. Команда на ходу, играет, забивает. Так что смотрю с оптимизмом в будущее, плюс будет эмоциональная встряска от смены тренера", - цитирует Титова "Матч ТВ".
Ранее московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера - специалист работал в клубе с лета 2024 года. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов, который входил в тренерский штаб Деяна Станковича.
После 15 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице чемпионата России с 25 набранными очками. В 16 туре Российской Премьер-Лиги столичный клуб сыграет на домашнем стадионе с ЦСКА, который располагается на 2 строчке в таблице с 33 баллами в своем активе.
В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России красно-белые одержали победу над московским "Локомотивом" со счетом 3:1.
Экс-игрок "Спартака" Егор Титов оценил перспективы красно-белых в РПЛ и Кубке России.
Фото: ФК "Спартак"