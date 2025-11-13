"В пресс-конференции после матча с "Ахматом" участвовал вместо Станковича помощник главного тренера "Спартака" Сакич. "Спартак" оштрафован на 20 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
В 15 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал выездную победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:1. После матча Деян Станкович вступил в словесную перепалку с корреспондентом, а затем не явился на послематчевую пресс-конференцию.
Ранее московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности главного тренера красно-белых стал Вадим Романов.
КДК РФС оштрафовал "Спартак" за неявку Станковича на пресс-конференцию
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении московского "Спартака" по итогам 15 тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"