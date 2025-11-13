Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
4 - 1 4 1
ЭстонияЗавершен
Азербайджан
0 - 2 0 2
ИсландияЗавершен
Армения
0 - 1 0 1
ВенгрияЗавершен
Англия
22:45
СербияНе начат
Андорра
22:45
АлбанияНе начат
Ирландия
22:45
ПортугалияНе начат
Франция
22:45
УкраинаНе начат
Молдова
22:45
ИталияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
0 - 0 0 0
ЛатвияЗавершен
Литва
0 - 0 0 0
ИзраильЗавершен
Чехия
1 - 0 1 0
Сан-МариноЗавершен

Агент защитника "Ахмата": если не будет изменений, нет смысла оставаться

Агент защитника "Ахмата" Дарко Тодоровича Горан Попов прокомментировал ситуацию вокруг его клиента в команде.
Фото: ФК "Ахмат"
"Мы 15 минут назад общались с Тодоровичем и пришли к выводу, что если дальше будет без изменений, оставаться нет смысла. Мы посмотрим, какие условия потребует "Ахмат" и будем работать зимой над тем, чтобы сменить клуб. Дарко всегда был счастлив в Грозном, и сейчас тоже, но когда ты не играешь, приходит небольшое разочарование", - сказал Попов в интервью "РБ Спорт".

В текущем сезоне Дарко Тодорович принял участие в девяти встречах в составе "Ахмата" и отметился одной голевой передаче. 28-летний босниец находится в клубе с 2021 года.

После первого круга грозненцы занимают 11 строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 16 очков. Команда Станислава Черчесова проиграла четыре игры подряд во всех турнирах, а серия без побед у них насчитывает семь матчей.

В следующем туре "Ахмат" на выезде сыграет против "Рубина". Игра пройдёт в субботу, 22 ноября.

