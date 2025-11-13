Агент защитника "Ахмата": если не будет изменений, нет смысла оставаться

"Мы 15 минут назад общались с Тодоровичем и пришли к выводу, что если дальше будет без изменений, оставаться нет смысла. Мы посмотрим, какие условия потребует "Ахмат" и будем работать зимой над тем, чтобы сменить клуб. Дарко всегда был счастлив в Грозном, и сейчас тоже, но когда ты не играешь, приходит небольшое разочарование", - сказал Попов в интервью "РБ Спорт".
В текущем сезоне Дарко Тодорович принял участие в девяти встречах в составе "Ахмата" и отметился одной голевой передаче. 28-летний босниец находится в клубе с 2021 года.
После первого круга грозненцы занимают 11 строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 16 очков. Команда Станислава Черчесова проиграла четыре игры подряд во всех турнирах, а серия без побед у них насчитывает семь матчей.
В следующем туре "Ахмат" на выезде сыграет против "Рубина". Игра пройдёт в субботу, 22 ноября.
Фото: ФК "Ахмат"