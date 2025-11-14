Матчи Скрыть

Аршавин: "Зенит" в Европе никому не интересен

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, почему болельщики его помнят больше по покеру в ворота "Ливерпуля", чем по победе в Кубке и Суперкубке УЕФА с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
- "Зенит" никому в Европе не интересен.

- Не обидно, что вас только благодаря одному матчу запомнили?

- Нет. Если бы "Арсенал" чемпионом стал, мне бы говорили не просто "четыре гола!", а: "Четыре гола! А ты ещё нас чемпионом сделал". Но, к сожалению, не вышло, - сказал Аршавин в интервью "СЭ".

Андрей Аршавин является воспитанником "Зенита". В составе петербургского клуба он выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, трижды становился чемпионом России и является обладателем Суперкубка России. Всего за сине-бело-голубых он сыграл 376 матчей, забил 80 голов и отдал 110 голевых передач.

Андрей Аршавин также играл за лондонский "Арсенал", в составе которого забил четыре мяча в ворота "Ливерпуля" на "Энфилде". За весь период в команде россиянин провёл 144 встречи, отметился 31 забитым мячом и отдал 45 голевых передач. Также он принял участие в 75 играх за сборную России, забил 17 голов и сделал 21 результативную передачу.

