Бывший тренер сборной России рассказал, в чём Акинфеев опередил время

"Он очень силён физически, а ещё обладает особым навыком - он может поймать любой мяч, который летит в сторону ворот. В этом Акинфеев был лучшим среди всех вратарей, с которыми я работал. Помимо этого, он потрясающе умел начинать атаки тонкими передачами. Можно сказать, что в этом он смог опередить время", - сказал Хиддинк в интервью Sport24.
Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА. На его счету 809 игр за команду, 335 из которых он сыграл "на ноль". 39-летний вратарь является самым титулованным российским игроком. Он завоевал 23 трофея в своей карьере.
За национальную команду голкипер принял участие в 111 встречах, 48 матчей завершились "на ноль". Также он становился бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года со сборной России под руководством Гуса Хиддинка.
Фото: ПФК ЦСКА