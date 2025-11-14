Мамаев: жду от сборной России доминирования в игре с Чили

"Сборная России выглядит в этом году очень уверенно. Она старается играть с позиции силы. В матче с Чили жду от сборной России только победу. И доминирования, как во встрече с Перу и во всех предыдущих матчах", - сказал Мамаев в интервью Metaraitings.
Российская сборная в субботу, 15 ноября сыграет против команды Чили в Сочи на стадионе "Фишт". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
На данный момент национальная команда России занимает 30-е место в рейтинге сборных ФИФА, а чилийцы располагаются на 56-й строчке.
Ранее, 12 ноября подопечные Валерия Карпина сыграли вничью товарищескую встречу против Перу (1:1) в Санкт-Петербурге.
Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев поделился ожиданиями от товарищеской встречи сборной России против Чили.
Фото: официальный сайт РФС