Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
20:00
МальтаНе начат
Польша
22:45
НидерландыНе начат
Хорватия
22:45
Фарерские островаНе начат
Гибралтар
22:45
ЧерногорияНе начат
Люксембург
22:45
ГерманияНе начат
Словакия
22:45
Северная ИрландияНе начат

Мамаев: жду от сборной России доминирования в игре с Чили

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев поделился ожиданиями от товарищеской встречи сборной России против Чили.
Фото: официальный сайт РФС
"Сборная России выглядит в этом году очень уверенно. Она старается играть с позиции силы. В матче с Чили жду от сборной России только победу. И доминирования, как во встрече с Перу и во всех предыдущих матчах", - сказал Мамаев в интервью Metaraitings.

Российская сборная в субботу, 15 ноября сыграет против команды Чили в Сочи на стадионе "Фишт". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

На данный момент национальная команда России занимает 30-е место в рейтинге сборных ФИФА, а чилийцы располагаются на 56-й строчке.

Ранее, 12 ноября подопечные Валерия Карпина сыграли вничью товарищескую встречу против Перу (1:1) в Санкт-Петербурге.

