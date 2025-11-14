- В мире сейчас самая сильная команда — "ПСЖ". По таланту игроков. Таких не найдёшь сейчас. Еще поменялся "Реал", близко подходит к "ПСЖ". Улучшили состав. Третья команда — английский "Арсенал". Они тоже могут включиться в борьбу за звание лучшей команды Европы. Это три топовые команды без слабых мест.
"Пари Сен-Жермен" набрал 27 очков в 12 турах и является единоличным лидером турнирной таблицы во французской Лиге 1. Также команда Луиса Энрике - действующий победитель Лиги чемпионов и финалист Клубного чемпионата мира.
Мадридский "Реал" возглавляет на данный момент испанскую Ла Лигу. Подопечные Хаби Алонсо набрали 31 балл в 12 прошедших турах и на три очка опережают идущую второй "Барселону".
Лондонский "Арсенал" имеет в своем активе 26 очков после 11 стартовых туров Английской Премьер-Лиги. "Канониры" пропустили всего пять мячей и возглавляют турнирную таблицу чемпионата.
Источник: "РИА Новости"
Семин назвал тройку сильнейших команд без слабых мест
Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин отметил топ-3 самые сильные команды на данный момент.
