Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
0 - 0 0 0
Мальта2 тайм
Польша
22:45
НидерландыНе начат
Хорватия
22:45
Фарерские островаНе начат
Гибралтар
22:45
ЧерногорияНе начат
Люксембург
22:45
ГерманияНе начат
Словакия
22:45
Северная ИрландияНе начат

Семин назвал тройку сильнейших команд без слабых мест

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин отметил топ-3 самые сильные команды на данный момент.
Фото: ФК "ПСЖ"
- В мире сейчас самая сильная команда — "ПСЖ". По таланту игроков. Таких не найдёшь сейчас. Еще поменялся "Реал", близко подходит к "ПСЖ". Улучшили состав. Третья команда — английский "Арсенал". Они тоже могут включиться в борьбу за звание лучшей команды Европы. Это три топовые команды без слабых мест.

"Пари Сен-Жермен" набрал 27 очков в 12 турах и является единоличным лидером турнирной таблицы во французской Лиге 1. Также команда Луиса Энрике - действующий победитель Лиги чемпионов и финалист Клубного чемпионата мира.

Мадридский "Реал" возглавляет на данный момент испанскую Ла Лигу. Подопечные Хаби Алонсо набрали 31 балл в 12 прошедших турах и на три очка опережают идущую второй "Барселону".

Лондонский "Арсенал" имеет в своем активе 26 очков после 11 стартовых туров Английской Премьер-Лиги. "Канониры" пропустили всего пять мячей и возглавляют турнирную таблицу чемпионата.

Источник: "РИА Новости"

