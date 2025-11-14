Тюкавин: рад вернуться в сборную, меня давно не было

- Рад вернуться в сборную. Меня давно не было, тяжелая травма, непростой период. Но все позади. Я рад. Газон получше, чем в Питере. Хотя странно, что он таким там был. Но на это не надо жаловаться. Выйдем и будем играть.
Напомним, нападающий московского "Динамо" не играл с марта этого года после того, как получил тяжелую травму и перенес операцию на передней крестообразной связке правого колена. Футболист впервые после повреждения появился на поле 13 сентября в матче 8-го тура РПЛ против "Спартака" (2:2).
В текущем сезоне 23-летний форвард принял участие в 11 играх чемпионата и Кубка России, забил 3 мяча и сделал 4 голевые передачи.
Источник: "Чемпионат"
Форвард "Динамо" Константин Тюкавин поделился эмоциями от возвращения в сборную России.
Фото: сборная России