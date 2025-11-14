Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
0 - 0 0 0
Мальта2 тайм
Польша
22:45
НидерландыНе начат
Хорватия
22:45
Фарерские островаНе начат
Гибралтар
22:45
ЧерногорияНе начат
Люксембург
22:45
ГерманияНе начат
Словакия
22:45
Северная ИрландияНе начат

Тюкавин: рад вернуться в сборную, меня давно не было

Форвард "Динамо" Константин Тюкавин поделился эмоциями от возвращения в сборную России.
Фото: сборная России
- Рад вернуться в сборную. Меня давно не было, тяжелая травма, непростой период. Но все позади. Я рад. Газон получше, чем в Питере. Хотя странно, что он таким там был. Но на это не надо жаловаться. Выйдем и будем играть.

Напомним, нападающий московского "Динамо" не играл с марта этого года после того, как получил тяжелую травму и перенес операцию на передней крестообразной связке правого колена. Футболист впервые после повреждения появился на поле 13 сентября в матче 8-го тура РПЛ против "Спартака" (2:2).

В текущем сезоне 23-летний форвард принял участие в 11 играх чемпионата и Кубка России, забил 3 мяча и сделал 4 голевые передачи.

Источник: "Чемпионат"

