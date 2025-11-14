Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
0 - 1 0 1
МальтаЗавершен
Польша
1 - 1 1 1
Нидерланды2 тайм
Хорватия
3 - 1 3 1
Фарерские острова2 тайм
Гибралтар
1 - 2 1 2
Черногория2 тайм
Люксембург
0 - 2 0 2
Германия2 тайм
Словакия
0 - 0 0 0
Северная Ирландия2 тайм

Агент Макарова рассказал о восстановлении игрока "Динамо" после травмы

Представитель вингера "Динамо" Дениса Макарова Алексей Бабырь поделился информацией о состоянии здоровья футболиста.
Фото: ФК "Динамо"
- Денис потихоньку восстанавливается — уже начал тренироваться на поле. Все идет хорошо. Надеемся, скоро возобновит занятия в общей группе. Сам Макаров рвется в бой и хочет поскорее вернуться в обойму и помогать команде, но нужно дождаться, когда медицинский и тренерский штаб дадут добро на это.

Напомним, крайний нападающий московского "Динамо" Денис Макаров получил повреждение 19 сентября в матче Кубка России против "Сочи" (4:0). Главный врач команды Александр Родионов сообщил, что игрок избежал серьезной травмы. У футболиста был диагностирован ушиб колена с растяжением боковых связок.

В текущем сезоне Макаров принял участие в 12 играх за бело-голубых во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Источник: "Чемпионат"

