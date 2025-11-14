Агент Макарова рассказал о восстановлении игрока "Динамо" после травмы

- Денис потихоньку восстанавливается — уже начал тренироваться на поле. Все идет хорошо. Надеемся, скоро возобновит занятия в общей группе. Сам Макаров рвется в бой и хочет поскорее вернуться в обойму и помогать команде, но нужно дождаться, когда медицинский и тренерский штаб дадут добро на это.
Напомним, крайний нападающий московского "Динамо" Денис Макаров получил повреждение 19 сентября в матче Кубка России против "Сочи" (4:0). Главный врач команды Александр Родионов сообщил, что игрок избежал серьезной травмы. У футболиста был диагностирован ушиб колена с растяжением боковых связок.
В текущем сезоне Макаров принял участие в 12 играх за бело-голубых во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.
Источник: "Чемпионат"
Фото: ФК "Динамо"