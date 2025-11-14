"Ходатайство об отмене или приостановлении предварительного заключения Квинси Промеса будет рассмотрено на ближайшем заседании 23 декабря", - сообщил пресс-секретарь суда Йетта Бурлесон.
Напомним, в июне этого года бывший вингер московского "Спартака" был арестован в Дубае. После этого футболиста экстрадировали на родину в Нидерланды, где он был приговорен к 7,5 лет тюремного заключения. Суд Амстердама признал игрока виновным по двум статьям: нападение с ножом на двоюродного брата и контрабанда наркотиков.
Источник: ТАСС
Стало известно, когда состоится слушание об отмене заключения Промеса
Стала известная дата рассмотрения апелляционным судом Амстердама дела бывшего игрока московского "Спартака" Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"