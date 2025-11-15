Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
Торпедо
1 - 0 1 0
Ротор2 тайм
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
1 - 0 1 0
Бельгия1 тайм
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
ЧилиНе начат

Ташуев: мы не видим настоящую сборную России

Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал состав сборной России.
Фото: ФК "Ахмат"
"Хочется, чтобы в составе были сильнейшие футболисты на своих позициях. Мы не видим настоящую сборную России в таких матчах. Что мы увидим сегодня? Обыкновенный товарищеский матч. Нам не хватает напряженности официальных матчей. Надеюсь, что футболисты покажут хорошую игру, чтобы болельщики не были разочарованы, и выиграют матч", - сказал Ташуев в интервью "Чемпионату".

15 ноября, сборная России проведет второй товарищеский матч в рамках ноябрьских сборов против национальной команды Чили. Игра продет на арене "Фишт" в Сочи, начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

Напомним, в среду, 12 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграли со сборной Перу. Контрольная встреча состоялась на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и закончился вничью - 1:1.

Ранее в СМИ сообщалось, что игру против чилийцев пропустят Матвей Сафонов, Алексей Миранчук и Максим Осипенко, отыгравшие весь матч против Перу.

