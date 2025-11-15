Ташуев: мы не видим настоящую сборную России

"Хочется, чтобы в составе были сильнейшие футболисты на своих позициях. Мы не видим настоящую сборную России в таких матчах. Что мы увидим сегодня? Обыкновенный товарищеский матч. Нам не хватает напряженности официальных матчей. Надеюсь, что футболисты покажут хорошую игру, чтобы болельщики не были разочарованы, и выиграют матч", - сказал Ташуев в интервью "Чемпионату".
15 ноября, сборная России проведет второй товарищеский матч в рамках ноябрьских сборов против национальной команды Чили. Игра продет на арене "Фишт" в Сочи, начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Напомним, в среду, 12 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграли со сборной Перу. Контрольная встреча состоялась на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и закончился вничью - 1:1.
Ранее в СМИ сообщалось, что игру против чилийцев пропустят Матвей Сафонов, Алексей Миранчук и Максим Осипенко, отыгравшие весь матч против Перу.
Фото: ФК "Ахмат"