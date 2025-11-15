Аршавине - о Тюкавине: лучший нападающий страны

"Костю нужно выпускать. На мой взгляд, сейчас он является лучшим нападающим нашей страны. Вопрос только его формы, а её нужно набирать через игры", - сказал Аршавин в интервью "Матч ТВ".
Константин Тюкавин в текущем сезоне принял участие в 11 матчах за московское "Динамо" в РПЛ и Кубке России, в которых записал на свой счет три забитых мяча и четыре голевые передачи на партнеров. Нападающий впервые вернулся на поле в сентябре. Футболист отсутствовал после травмы крестообразных связок колена с марта этого года.
Сегодня, 15 ноября в составе сборной России Константин Тюкавин вышел с первых минут на товарищеский матч против Чили. На данный момент идёт 20 минута встречи, счёт 0:0.
Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин оценил игру форварда "Динамо" и национальной команды Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо" Москва