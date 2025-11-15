Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
Торпедо
2 - 0 2 0
РоторЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
Урал2 тайм

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
1 - 1 1 1
БельгияЗавершен
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
0 - 2 0 2
Чили2 тайм

Аршавине - о Тюкавине: лучший нападающий страны

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин оценил игру форварда "Динамо" и национальной команды Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Костю нужно выпускать. На мой взгляд, сейчас он является лучшим нападающим нашей страны. Вопрос только его формы, а её нужно набирать через игры", - сказал Аршавин в интервью "Матч ТВ".

Константин Тюкавин в текущем сезоне принял участие в 11 матчах за московское "Динамо" в РПЛ и Кубке России, в которых записал на свой счет три забитых мяча и четыре голевые передачи на партнеров. Нападающий впервые вернулся на поле в сентябре. Футболист отсутствовал после травмы крестообразных связок колена с марта этого года.

Сегодня, 15 ноября в составе сборной России Константин Тюкавин вышел с первых минут на товарищеский матч против Чили. На данный момент идёт 20 минута встречи, счёт 0:0.

