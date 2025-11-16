Матчи Скрыть

Первая лига

Первая лига
Сокол
13:00
ФакелНе начат
Уфа
14:00
Арсенал ТулаНе начат
Челябинск
15:00
КАМАЗНе начат
Шинник
17:30
ЧайкаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
17:00
АрменияНе начат
Венгрия
17:00
ИрландияНе начат
Албания
20:00
АнглияНе начат
Сербия
20:00
ЛатвияНе начат
Украина
20:00
ИсландияНе начат
Азербайджан
20:00
ФранцияНе начат
Израиль
22:45
МолдоваНе начат
Италия
22:45
НорвегияНе начат

"Судья помогал сборной Чили". Ещенко - о матче национальной команды России

Бывший игрок сборной России Андрей Ещенко оценил игру национальной команды в матче против Чили.
Фото: РФС
"Раз Чили играет агрессивно, значит, и в Европе есть такие команды. Вот определенный уровень, и к нему надо стремиться. Футболисты сборной России не могут отдать передачу под давлением, к тому же у нас был один опасный момент - это удар Глушенкова. Еще судья помогал сборной Чили", - сказал Ещенко в интервью "РБ Спорт".

Вчера, 15 ноября, в Сочи на стадионе "Фишт" состоялась встреча сборных России и Чили. Матч закончился победой южноамериканской национальной команды со счетом 2:0. Голы в ворота Станислава Агкацева забили правый вингер Гонсало Тапия и нападающий Бен Бреретон.

Ранее, 12 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграли против команды Перу. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

