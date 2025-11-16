"Раз Чили играет агрессивно, значит, и в Европе есть такие команды. Вот определенный уровень, и к нему надо стремиться. Футболисты сборной России не могут отдать передачу под давлением, к тому же у нас был один опасный момент - это удар Глушенкова. Еще судья помогал сборной Чили", - сказал Ещенко в интервью "РБ Спорт".
Вчера, 15 ноября, в Сочи на стадионе "Фишт" состоялась встреча сборных России и Чили. Матч закончился победой южноамериканской национальной команды со счетом 2:0. Голы в ворота Станислава Агкацева забили правый вингер Гонсало Тапия и нападающий Бен Бреретон.
Ранее, 12 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграли против команды Перу. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.
"Судья помогал сборной Чили". Ещенко - о матче национальной команды России
Бывший игрок сборной России Андрей Ещенко оценил игру национальной команды в матче против Чили.
Фото: РФС