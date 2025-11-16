Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Уфа
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Челябинск
3 - 3 3 3
КАМАЗЗавершен
Шинник
4 - 1 4 1
Чайка2 тайм

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
9 - 1 9 1
АрменияЗавершен
Венгрия
2 - 3 2 3
ИрландияЗавершен
Албания
20:00
АнглияНе начат
Сербия
20:00
ЛатвияНе начат
Украина
20:00
ИсландияНе начат
Азербайджан
20:00
ФранцияНе начат
Израиль
22:45
МолдоваНе начат
Италия
22:45
НорвегияНе начат

Тюкавин не верит слухам об уходе Карпина

Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин высказался об информации о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Как отреагировал на слухи об уходе Карпина? Да никак не реагировал. Валерий Георгиевич в сборной с нами каждый день был, думаю, он также не реагировал на это. На нас это никак не повлияло. Посмотрим, что будет в команде. Верю ли я этим слухам? Нет, не верю", - сказал Тюкавин в интервью "РБ Спорт".

После 15 сыгранных туров чемпионата России "Динамо" располагается на 10 строчке в турнирной таблице с 17 набранными очками.

В следующем туре бело-голубые сыграют против махачкалинского "Динамо" на своём поле. Игра пройдёт в воскресенье, 23 ноября. Начало матча - в 17:30 по московскому времени.

Константин Тюкавин в текущем сезоне принял участие в 11 матчах во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и отдал четыре голевые передачи.

Валерий Карпин возглавил "Динамо" в июне этого года. Также российский специалист совмещает эту должность с работой в сборной России.

