Тюкавин не верит слухам об уходе Карпина

"Как отреагировал на слухи об уходе Карпина? Да никак не реагировал. Валерий Георгиевич в сборной с нами каждый день был, думаю, он также не реагировал на это. На нас это никак не повлияло. Посмотрим, что будет в команде. Верю ли я этим слухам? Нет, не верю", - сказал Тюкавин в интервью "РБ Спорт".
После 15 сыгранных туров чемпионата России "Динамо" располагается на 10 строчке в турнирной таблице с 17 набранными очками.
В следующем туре бело-голубые сыграют против махачкалинского "Динамо" на своём поле. Игра пройдёт в воскресенье, 23 ноября. Начало матча - в 17:30 по московскому времени.
Константин Тюкавин в текущем сезоне принял участие в 11 матчах во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и отдал четыре голевые передачи.
Валерий Карпин возглавил "Динамо" в июне этого года. Также российский специалист совмещает эту должность с работой в сборной России.
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин высказался об информации о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Динамо" Москва