Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Уфа
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Челябинск
3 - 3 3 3
КАМАЗЗавершен
Шинник
4 - 1 4 1
Чайка2 тайм

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
9 - 1 9 1
АрменияЗавершен
Венгрия
2 - 3 2 3
ИрландияЗавершен
Албания
20:00
АнглияНе начат
Сербия
20:00
ЛатвияНе начат
Украина
20:00
ИсландияНе начат
Азербайджан
20:00
ФранцияНе начат
Израиль
22:45
МолдоваНе начат
Италия
22:45
НорвегияНе начат

Костанца считает, что "Крылья Советов" могут стать топ-клубом РПЛ

Полузащитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца рассказал, что нужно сделать самарцам, чтобы стать топ-клубом РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Считаю, что "Крылья Советов" могут стать топ-клубом РПЛ. Иногда мы играем действительно здорово. И частенько случается так, что мы не забираем очки, которые должны. В целом у нас собрана отличная команда, чтобы стать топ-клубом, нам нужно обрести стабильности и забирать свои очки", - сказал Костанца в интервью Legalbet.

Фернандо Костанца в текущем сезоне сыграл в составе самарского клуба в 18 играх во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и отдал две голевые передачи.

После 15 сыгранных туров "Крылья Советов" располагаются на 13 месте в турнирной таблице чемпионата России, имея 14 очков.

В следующем туре команда Магомеда Адиева сыграет против "Ростова" на своём поле. Встреча пройдёт в воскресенье, 23 ноября.

