Костанца считает, что "Крылья Советов" могут стать топ-клубом РПЛ

"Считаю, что "Крылья Советов" могут стать топ-клубом РПЛ. Иногда мы играем действительно здорово. И частенько случается так, что мы не забираем очки, которые должны. В целом у нас собрана отличная команда, чтобы стать топ-клубом, нам нужно обрести стабильности и забирать свои очки", - сказал Костанца в интервью Legalbet.
Фернандо Костанца в текущем сезоне сыграл в составе самарского клуба в 18 играх во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и отдал две голевые передачи.
После 15 сыгранных туров "Крылья Советов" располагаются на 13 месте в турнирной таблице чемпионата России, имея 14 очков.
В следующем туре команда Магомеда Адиева сыграет против "Ростова" на своём поле. Встреча пройдёт в воскресенье, 23 ноября.
Фото: ФК "Крылья Советов"