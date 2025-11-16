Писарев - о матче с Чили: нужно было не победить любой ценой, а проверить себя

"Нам не нужна была победа любой ценой, прежде всего нужно было проверить свои сильные и слабые стороны с хорошим соперником. Поэтому я бы этот матч однозначно отнёс в копилку сборной России, потому что не так часто приходится играть с соперником такого уровня. Мы не забили очень много своих моментов, а соперник воспользовался нашими ошибками", - сказал Писарев в интервью "Матч ТВ".
В субботу, 15 ноября в Сочи на стадионе "Фишт" состоялся товарищеский матч между сборными России и Чили. Игра завершилась победой гостей со счётом 0:2. Голами отметились Гонсало Тапия и Бен Бреретон Диас.
Отметим, что этот результат прервал 22-матчевую серию без поражений национальной команды. Последний раз подопечные Валерия Карпина уступали хорватам в ноябре 2021 года в отборочном цикле на чемпионат мира 2022 года.
Напомним, что российская сборная не выступает на официальных международных турнирах с марта 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.
Фото: официальный сайт РФС