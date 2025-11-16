Матчи Скрыть

Сокол
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Уфа
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Челябинск
3 - 3 3 3
КАМАЗЗавершен
Шинник
4 - 1 4 1
Чайка2 тайм

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
9 - 1 9 1
АрменияЗавершен
Венгрия
2 - 3 2 3
ИрландияЗавершен
Албания
20:00
АнглияНе начат
Сербия
20:00
ЛатвияНе начат
Украина
20:00
ИсландияНе начат
Азербайджан
20:00
ФранцияНе начат
Израиль
22:45
МолдоваНе начат
Италия
22:45
НорвегияНе начат

Писарев - о матче с Чили: нужно было не победить любой ценой, а проверить себя

Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал поражение команды в товарищеском матче против Чили (0:2).
Фото: официальный сайт РФС
"Нам не нужна была победа любой ценой, прежде всего нужно было проверить свои сильные и слабые стороны с хорошим соперником. Поэтому я бы этот матч однозначно отнёс в копилку сборной России, потому что не так часто приходится играть с соперником такого уровня. Мы не забили очень много своих моментов, а соперник воспользовался нашими ошибками", - сказал Писарев в интервью "Матч ТВ".

В субботу, 15 ноября в Сочи на стадионе "Фишт" состоялся товарищеский матч между сборными России и Чили. Игра завершилась победой гостей со счётом 0:2. Голами отметились Гонсало Тапия и Бен Бреретон Диас.

Отметим, что этот результат прервал 22-матчевую серию без поражений национальной команды. Последний раз подопечные Валерия Карпина уступали хорватам в ноябре 2021 года в отборочном цикле на чемпионат мира 2022 года.

Напомним, что российская сборная не выступает на официальных международных турнирах с марта 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.

