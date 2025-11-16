Круговой - о "Спартаке": впервые вижу, чтобы тренер уходил после четырех побед в пяти матчах

- Двоякое ощущение. Мне кажется, наоборот, они как побегут в первом матче, хотя, может быть, даже для нас это лучше будет, сможем их на контратаке поймать. Честно, не знаю, кто будет там новым тренером и так далее. Впервые вижу такое, чтобы тренер уходил после четырех побед в пяти последних матчах.
Напомним, в минувший вторник, 11 ноября, московский "Спартак" объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера команды по обоюдному согласию сторон.
В эту субботу, 22 ноября, состоится московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА. Матч пройдет в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги на домашнем стадионе красно-белых "Лукойл Арена" и начнется в 16:45 по столичному времени.
Источник: "Матч ТВ"