Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Уфа
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Челябинск
3 - 3 3 3
КАМАЗЗавершен
Шинник
4 - 1 4 1
ЧайкаЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
9 - 1 9 1
АрменияЗавершен
Венгрия
2 - 3 2 3
ИрландияЗавершен
Албания
0 - 2 0 2
АнглияЗавершен
Сербия
2 - 1 2 1
ЛатвияЗавершен
Украина
2 - 0 2 0
ИсландияЗавершен
Азербайджан
1 - 3 1 3
ФранцияЗавершен

Круговой - о "Спартаке": впервые вижу, чтобы тренер уходил после четырех побед в пяти матчах

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал уход главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ПФК ЦСКА
- Двоякое ощущение. Мне кажется, наоборот, они как побегут в первом матче, хотя, может быть, даже для нас это лучше будет, сможем их на контратаке поймать. Честно, не знаю, кто будет там новым тренером и так далее. Впервые вижу такое, чтобы тренер уходил после четырех побед в пяти последних матчах.

Напомним, в минувший вторник, 11 ноября, московский "Спартак" объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера команды по обоюдному согласию сторон.

В эту субботу, 22 ноября, состоится московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА. Матч пройдет в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги на домашнем стадионе красно-белых "Лукойл Арена" и начнется в 16:45 по столичному времени.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится