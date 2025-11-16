- Пока конкретики от клубов РПЛ не было, но я готов начать работу и до зимней паузы, не дожидаясь тренировочных сборов. В моей карьере были разные ситуации и все прекрасно знают, что я умею решать задачи в самых различных ситуациях, в том числе и с теми командами, которые испытывают те или иные проблемы. Жду официального предложения и хочу как можно скорее приступить к делу.
Последним клубом в тренерской карьере Сергея Юрана был "Серик Беледиеспор" из второго дивизиона чемпионата Турции, который он покинул 29 октября.
Ранее российский специалист возглавлял ярославский "Шинник", "Сибирь", подмосковные "Химки", калининградскую "Балтику", "СКА-Хабаровск" и ряд других команд. Последним клубом Юрана из Российской Премьер-Лиги был "Пари НН", в котором он занимал пост главного тренера с апреля 2023 по апрель 2024 года.
Источник: "РБ Спорт"
"Готов начать работу и до зимней паузы". Юран прокомментировал свое будущее
Российский тренер Сергей Юран рассказал, что ждет предложений от клубов РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"