Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Уфа
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Челябинск
3 - 3 3 3
КАМАЗЗавершен
Шинник
4 - 1 4 1
ЧайкаЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
9 - 1 9 1
АрменияЗавершен
Венгрия
2 - 3 2 3
ИрландияЗавершен
Албания
0 - 2 0 2
АнглияЗавершен
Сербия
2 - 1 2 1
ЛатвияЗавершен
Украина
2 - 0 2 0
ИсландияЗавершен
Азербайджан
1 - 3 1 3
ФранцияЗавершен

"Готов начать работу и до зимней паузы". Юран прокомментировал свое будущее

Российский тренер Сергей Юран рассказал, что ждет предложений от клубов РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"
- Пока конкретики от клубов РПЛ не было, но я готов начать работу и до зимней паузы, не дожидаясь тренировочных сборов. В моей карьере были разные ситуации и все прекрасно знают, что я умею решать задачи в самых различных ситуациях, в том числе и с теми командами, которые испытывают те или иные проблемы. Жду официального предложения и хочу как можно скорее приступить к делу.

Последним клубом в тренерской карьере Сергея Юрана был "Серик Беледиеспор" из второго дивизиона чемпионата Турции, который он покинул 29 октября.

Ранее российский специалист возглавлял ярославский "Шинник", "Сибирь", подмосковные "Химки", калининградскую "Балтику", "СКА-Хабаровск" и ряд других команд. Последним клубом Юрана из Российской Премьер-Лиги был "Пари НН", в котором он занимал пост главного тренера с апреля 2023 по апрель 2024 года.

Источник: "РБ Спорт"

