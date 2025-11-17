Черчесов: для меня совмещение постов невозможно

"С первой секунды сказал, что для меня это невозможно. Люди бывают разные. Кто-то чувствует себя комфортно, кто-то нет. Я бы чувствовал себя некомфортно. Я должен концентрироваться на своей работе. Сейчас так решили Валерий Георгиевич, сборная, клуб. Значит, для них это комфортно. Пожалуйста", - сказал Черчесов в интервью "Матч ТВ".
Станислав Черчесов в данный момент возглавляет грозненский "Ахмат". Команда располагается на 11 строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в своём активе 16 очков. Ранее специалист работал в сборной России с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда выходила в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года.
Сейчас сборную России возглавляет Валерий Карпин. В субботу, 15 ноября национальная команда проиграла товарищескую встречу Чили со счётом 0:2. Также российский тренер совмещает эту должность с работой в московском "Динамо", которое находится на 10 позиции в турнирной таблице с 17 набранными баллами.
Фото: ФК "Ахмат"