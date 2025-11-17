Летом "Зенит" хотел подписать Луиса Суареса — источник

По сведениям Legalbet, сине-бело-голубые изучали возможность трансфера форварда испанской "Альмерии", но футболист предпочел продолжить карьеру в Европе. В конце июля Суарес за 22,2 млн евро перебрался в лиссабонский "Спортинг". Два года назад, в июле 2023-го, "Альмерия" подписала Суареса у французского "Марселя" за 8 млн евро.
На данный момент за "Спортинг" Луис отыграл 17 матчей, забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи. Контракт нападающего с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2030 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 22 млн евро.
В летнее трансферное окно 2025 года санкт-петербургский "Зенит" мог подписать нападающего сборной Колумбии Луиса Суареса.
Фото: ФК "Спортинг" Лиссабон