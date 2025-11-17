Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
19:30
РодинаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Черногория
22:45
ХорватияНе начат
Германия
22:45
СловакияНе начат
Мальта
22:45
ПольшаНе начат
Северная Ирландия
22:45
ЛюксембургНе начат
Чехия
22:45
ГибралтарНе начат
Нидерланды
22:45
ЛитваНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Финляндия
20:00
АндорраНе начат

Летом "Зенит" хотел подписать Луиса Суареса — источник

В летнее трансферное окно 2025 года санкт-петербургский "Зенит" мог подписать нападающего сборной Колумбии Луиса Суареса.
Фото: ФК "Спортинг" Лиссабон
По сведениям Legalbet, сине-бело-голубые изучали возможность трансфера форварда испанской "Альмерии", но футболист предпочел продолжить карьеру в Европе. В конце июля Суарес за 22,2 млн евро перебрался в лиссабонский "Спортинг". Два года назад, в июле 2023-го, "Альмерия" подписала Суареса у французского "Марселя" за 8 млн евро.

На данный момент за "Спортинг" Луис отыграл 17 матчей, забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи. Контракт нападающего с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2030 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 22 млн евро.

