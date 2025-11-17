Бышовец: реакция Станковича на судейство в отдельных матчах была справедливой

Сербский специалист покинут свой пост 11 ноября, он тренировал красно-белых с июля 2024 года.
"Отношение к тренерам в «Спартаке» имеет определенную симптоматику. Думаю, что Станкович пострадал от судейства, его нервы были на пределе. Тут я на стороне Станковича — нарушены все принципы в качестве и стандартах нашего судейства. Если Деян страдал, его реакция в отдельных матчах была вполне справедливой. Судейство для нашего футбола является очень большой проблемой", — сказал Бышовец в беседе с "Чемпионатом".
Под руководством Деяна Станковича "Спартак" провел 64 официальных матча, в которых одержал 37 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 17 поражений. В сезоне 2024/2025 красно-белые заняли четвертое место в Премьер-Лиге, а также дошли до финала Пути регионов Кубка России, в котором уступили "Ростову" со счетом 1:2.
Исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" назначен Вадим Романов.
Фото: ФК "Спартак"