Агент Лички прокомментировал возможное возвращение Марцела в "Динамо"

Футбольный агент Анатолий Николаев, представляющий интересы чешского специалиста Марцела Лички, высказался о возможном возвращении своего клиента в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Возвращение Марцела в "Динамо"? Все возможно. Эту дверь никто не закрывал", - приводит слова агента "РБ Спорт".

Марцел Личка был отправлен в отставку с поста главного тренера московского "Динамо" в мае текущего года - чешский специалист работал в столичном клубе с лета 2023 года. Под его руководством бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России.

Сегодня, 17 ноября, московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера.

