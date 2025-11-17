Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
22:45
ЛихтенштейнНе начат
Болгария
22:45
ГрузияНе начат
Австрия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Косово
22:45
ШвейцарияНе начат
Шотландия
22:45
ДанияНе начат
Испания
22:45
ТурцияНе начат
Уэльс
22:45
Северная МакедонияНе начат
Беларусь
22:45
ГрецияНе начат
Швеция
22:45
СловенияНе начат
Румыния
22:45
Сан-МариноНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
20:00
ЭстонияНе начат
Фарерские острова
20:00
КазахстанНе начат

Форвард "Крыльев Советов" прокомментировал информацию о продлении контракта с клубом

Нападающий "Крыльев Советов" Владислав Шитов, арендованный "Торпедо", отреагировал на информацию о пролонгации соглашения с самарцами.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Да, я продлил контракт. Но еще летом, когда уезжал в "Торпедо" в аренду. Рассчитываю ли вернуться в "Крылья"? Это уже как руководство посчитает нужным", - приводит слова Шитова "Чемпионат".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий Владислав Шитов продлил контракт с "Крыльями Советов" до лета 2027 года.

В этом сезоне 22-летний форвард провел в составе московского "Торпедо" 12 матчей в Первой лиге и Кубке России, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

