Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
22:45
ЛихтенштейнНе начат
Болгария
22:45
ГрузияНе начат
Австрия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Косово
22:45
ШвейцарияНе начат
Шотландия
22:45
ДанияНе начат
Испания
22:45
ТурцияНе начат
Уэльс
22:45
Северная МакедонияНе начат
Беларусь
22:45
ГрецияНе начат
Швеция
22:45
СловенияНе начат
Румыния
22:45
Сан-МариноНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
20:00
ЭстонияНе начат
Фарерские острова
20:00
КазахстанНе начат

Агент Малкома ответил, возможно ли зимой возвращение игрока в "Зенит"

Агент вингера "Аль-Хилаля" МалкомаЛуис Фернандо Гарсия высказался о возможном возвращении игрока в "Зенит" этой зимой.
Фото: ФК "Зенит"
"Малком любит Россию, но это невозможно. У него контракт с "Аль-Хилялем". Дело не в отсутствии интереса или чем-то подобном. Просто "Аль-Хиляль" не продает игрока", - цитирует агента Sport24.

Напомним, Малком покинул "Зенит" в августе 2023 года. Бразильский крайний нападающий выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года. В составе сине-бело-голубых бразилец по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также становился обладателем кубка страны.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится