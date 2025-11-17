"Малком любит Россию, но это невозможно. У него контракт с "Аль-Хилялем". Дело не в отсутствии интереса или чем-то подобном. Просто "Аль-Хиляль" не продает игрока", - цитирует агента Sport24.
Напомним, Малком покинул "Зенит" в августе 2023 года. Бразильский крайний нападающий выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года. В составе сине-бело-голубых бразилец по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также становился обладателем кубка страны.
Агент Малкома ответил, возможно ли зимой возвращение игрока в "Зенит"
Фото: ФК "Зенит"