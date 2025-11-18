Гаджиев оценил решение Карпина покинуть "Динамо"

В следующем туре Российской Премьер-Лиги махачкалинцы и москвичи сойдутся в дерби.
"Мы видим, что нигде в мире совмещения нет. Встречается оно в основном там, где нет футбола. В то же время в нашей истории такие случаи были. Не знаю, совмещение ли стало основной причиной невыразительной игры "Динамо" ниже своих возможностей. Решение Карпина покинуть клуб — нормальное, правильное.
Что касается предстоящей игры в Москве, никто не может спрогнозировать, как будет выглядеть наш соперник. Иногда тренерская перестановка работает в одну сторону, порой — в другую", — передает слова Гаджиева "Советский спорт".
Валерий Карпин тренировал "Динамо" с июня этого года. Под руководством Валерия Георгиевича бело-голубые провели 22 матча, в которых одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений. После первого круга команда с 17 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. К матчу с "Динамо" Мх (12-е место, 14 очков) москвичей в качестве и.о. главного тренера будет готовить Ролан Гусев.
Динамовское дерби пройдет в воскресенье, 23 ноября. Начало — в 17:30 мск.
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера "Динамо" Москва.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала