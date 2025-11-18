Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
22:45
ЛихтенштейнНе начат
Болгария
22:45
ГрузияНе начат
Австрия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Косово
22:45
ШвейцарияНе начат
Шотландия
22:45
ДанияНе начат
Испания
22:45
ТурцияНе начат
Уэльс
22:45
Северная МакедонияНе начат
Беларусь
22:45
ГрецияНе начат
Швеция
22:45
СловенияНе начат
Румыния
22:45
Сан-МариноНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
20:00
ЭстонияНе начат
Фарерские острова
20:00
КазахстанНе начат

Петржела: "Динамо" стоит снова пригласить Личку

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что новым главным тренером московского "Динамо" должен стать Марцел Личка.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Чешский специалист уже тренировал бело-голубых с 2023 по 2025 год.

"Не знаю, сделает ли Личка "Динамо" чемпионом, если его пригласят обратно. Но я убежден, что Марцел должен был остаться, уволить его было ошибкой. Руководству "Динамо" стоит пригласить его обратно", — передает слова Петржелы Metaratings.

В сезоне 2023/2024 "Динамо" Марцела Лички до последнего тура боролось за чемпионство, но в заключительном матче сезона команда уступила "Краснодару" (0:1) и завершила чемпионат на третьем месте. С июля по октябрь этого года Личка тренировал турецкий "Фатих Карагюмрюк" (1 победа, 1 ничья, 8 поражений). Сейчас тренер пребывает без работы.

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера "Динамо". Исполняющим обязанности наставника бело-голубых назначен Ролан Гусев.

