Петржела: "Динамо" стоит снова пригласить Личку

Чешский специалист уже тренировал бело-голубых с 2023 по 2025 год.
"Не знаю, сделает ли Личка "Динамо" чемпионом, если его пригласят обратно. Но я убежден, что Марцел должен был остаться, уволить его было ошибкой. Руководству "Динамо" стоит пригласить его обратно", — передает слова Петржелы Metaratings.
В сезоне 2023/2024 "Динамо" Марцела Лички до последнего тура боролось за чемпионство, но в заключительном матче сезона команда уступила "Краснодару" (0:1) и завершила чемпионат на третьем месте. С июля по октябрь этого года Личка тренировал турецкий "Фатих Карагюмрюк" (1 победа, 1 ничья, 8 поражений). Сейчас тренер пребывает без работы.
17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера "Динамо". Исполняющим обязанности наставника бело-голубых назначен Ролан Гусев.
