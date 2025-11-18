"Я не исключаю, что скауты "Бенфики" следят за Кисляком. Но я сомневаюсь, что лиссабонский клуб готов прямо сейчас приобрести Матвея, потому что на его позиции в команде есть много игроков. Только по этой причине. А так без всяких сомнений он - очень интересный футболист", - сказал Барбоза "РБ Спорту".
Ранее сообщалось, что главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью хочет подписать Матвея Кисляка.
Российский футболист выступает за основной состав московского ЦСКА с начала 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел за "армейцев" 23 матча, забил 5 мячей и сделал 5 результативных передач. Соглашение с Кисляком действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 16 миллионов евро.
Агент Барбоза прокомментировал возможный переход Кисляка в "Бенфику"
Португальский футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в "Бенфику".
Фото: ФК ЦСКА