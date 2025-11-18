Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
1 - 0 1 0
Лихтенштейн1 тайм
Болгария
1 - 0 1 0
Грузия1 тайм
Австрия
0 - 1 0 1
Босния и Герцеговина1 тайм
Косово
0 - 0 0 0
Швейцария1 тайм
Шотландия
1 - 0 1 0
Дания1 тайм
Испания
1 - 0 1 0
Турция1 тайм
Уэльс
1 - 0 1 0
Северная Македония1 тайм
Беларусь
0 - 0 0 0
Греция1 тайм
Швеция
0 - 0 0 0
Словения1 тайм
Румыния
1 - 1 1 1
Сан-Марино1 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
2 - 4 2 4
ЭстонияЗавершен
Фарерские острова
1 - 0 1 0
КазахстанЗавершен

Агент Барбоза прокомментировал возможный переход Кисляка в "Бенфику"

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в "Бенфику".
Фото: ФК ЦСКА
"Я не исключаю, что скауты "Бенфики" следят за Кисляком. Но я сомневаюсь, что лиссабонский клуб готов прямо сейчас приобрести Матвея, потому что на его позиции в команде есть много игроков. Только по этой причине. А так без всяких сомнений он - очень интересный футболист", - сказал Барбоза "РБ Спорту".

Ранее сообщалось, что главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью хочет подписать Матвея Кисляка.

Российский футболист выступает за основной состав московского ЦСКА с начала 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел за "армейцев" 23 матча, забил 5 мячей и сделал 5 результативных передач. Соглашение с Кисляком действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 16 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится