"Этот трансфер действительно возможен. Лусиано недоволен своим игровым временем. Плюс к этому, "Риверу" как раз нужен футболист на позицию нападающего", - сказал Кастильо "СЭ".
Ранее издание TyC Sports сообщало, что "Ривер Плейт" предложил "Зениту" вариант аренды Лусиано Гонду с правом или обязательством последующего выкупа. По информации источника, сам футболист уже согласился на переход.
Аргентинский нападающий выступает за сине-бело-голубых с конца августа 2024 года. В текущем сезоне 24-летний игрок провел за команду 20 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с Гонду действует до конца июня 2028 года. Его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.
Аргентинский журналист назвал причину возможного перехода Гонду из "Зенита" в "Ривер Плейт"
Фото: ФК "Зенит"