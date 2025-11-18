Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
7 - 0 7 0
ЛихтенштейнЗавершен
Болгария
2 - 1 2 1
ГрузияЗавершен
Австрия
1 - 1 1 1
Босния и ГерцеговинаЗавершен
Косово
1 - 1 1 1
ШвейцарияЗавершен
Шотландия
4 - 2 4 2
ДанияЗавершен
Испания
2 - 2 2 2
ТурцияЗавершен
Уэльс
7 - 1 7 1
Северная МакедонияЗавершен
Беларусь
0 - 0 0 0
ГрецияЗавершен
Швеция
1 - 1 1 1
СловенияЗавершен
Румыния
7 - 1 7 1
Сан-МариноЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
2 - 4 2 4
ЭстонияЗавершен
Фарерские острова
1 - 0 1 0
КазахстанЗавершен

Аргентинский журналист назвал причину возможного перехода Гонду из "Зенита" в "Ривер Плейт"

Аргентинский журналист Эрнан Кастильо подтвердил возможность перехода нападающего "Зенита" Лусиано Гонду в "Ривер Плейт".
Фото: ФК "Зенит"
"Этот трансфер действительно возможен. Лусиано недоволен своим игровым временем. Плюс к этому, "Риверу" как раз нужен футболист на позицию нападающего", - сказал Кастильо "СЭ".

Ранее издание TyC Sports сообщало, что "Ривер Плейт" предложил "Зениту" вариант аренды Лусиано Гонду с правом или обязательством последующего выкупа. По информации источника, сам футболист уже согласился на переход.

Аргентинский нападающий выступает за сине-бело-голубых с конца августа 2024 года. В текущем сезоне 24-летний игрок провел за команду 20 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с Гонду действует до конца июня 2028 года. Его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.

