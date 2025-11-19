"Всего у нас не более 5 процентов легионеров во всём профессиональном футболе. Что, у нас есть засилие? Нет, засилия нет. У нас есть среди легионеров игроки, в том числе, сборной Бразилии. Может, это не самый правильный аргумент, но на понятийном уровне сборная Бразилии - некий мифический эталон, и это тоже надо учитывать", - сказал Митрофанов в интервью "Матч ТВ".
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что в Российской Премьер-Лиге будет ужесточен лимит на легионеров. По выдвинутому плану через несколько сезонов клубам чемпионата России будет позволено вносить в заявку 10 легионеров и выпускать одновременно на поле не более половины из них. На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров одновременно.
Генсек РФС: засилия легионеров в РПЛ нет
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров.
Фото: ФК "Спартак" Москва