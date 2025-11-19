"Талалаев поставил "Балтике" свой футбол. Системная оборона - козырь его команды. Защитники не дают сопернику создавать моменты. "Балтике" будет очень тяжело выиграть РПЛ, хоть все и сравнивают ее с "Лестером". Ей под силу занять четвертую или пятую строчку. Но если Талалаев возьмет с "Балтикой" медали, то совершит подвиг", - сказал Абаев Metaratings.
Андрей Талалаев возглавил "Балтику" в начале сентября 2024 года. Под его руководством калининградский клуб стал чемпионом Первой Лиги, набрав 69 очков в 34-х матчах.
На данный момент команда занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 28-ю баллами в своем активе. Подопечные Талалаева провели 15 встреч, одержали 7 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в лиге.
Следующий матч "Балтики" состоится 22 ноября против "Оренбурга" в рамках РПЛ.
Абаев рассказал, способна ли "Балтика" стать чемпионом РПЛ
Бывший голкипер "Локомотива" прокомментировал игру "Балтики" в текущем сезоне чемпионата России.
Фото: ФК "Балтика"